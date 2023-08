Il Napoli non smette mai | 2-0 al Sassuolo e Milan raggiunto Osimhen segna ancora

Il Sassuolopunge, ilpuò gestire il match in scioltezza senza forzare. Al 34' Anguissa, su corner, colpisce di testa e fallisce il bersaglio. La gara si chiude virtualmente al 54': ...Al 7 ilpassa in vantaggio, Vilardi lasciato soloperdona. Vicino al raddoppio ilcon Legnante dopo un fraseggio in area di rigore su sviluppi di calcio d'angolo. Passaggi poco ...3' -subito pericoloso. Osimhen cade in area dopo un contatto dubbio con Tressoldi.fischia l'arbitro, anche perché la posizione di Osimhen era irregolare .

Ag. Veiga: "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola! Ma con l'Al Ahli non è fatta..." Tutto Napoli

In testa c'è il Napoli, che batte 2-0 il Sassuolo alla prima al Maradona rispondendo alla vittoria Milan, con i rossoneri, ma tra loro c'è anche il Verona anche. Dietro, la Juve frena e rischia, col ...Il Napoli ha battuto il Sassuolo 2-0 al Maradona in un match della 2/a giornata della Serie A. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma il Genoa batte la Lazio 1-0 ...