Il Lecce sistema la difesa | ufficiale l’arrivo di Ahmed Touba

(Di domenica 27 agosto 2023) Nuovo innesto di qualità e di esperienza per la retroguardia dei giallorossi: il difensore belga naturalizzato algerino arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Istanbul Basaksehir

In una magnifica Lecce, stasera Catanzaro e Ternana daranno vita al posticipo della seconda giornata del campionato di Serie B. Una partita per pochi, appena 1800 tifosi autorizzati ad entrare ...