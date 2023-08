Il Lecce rimonta due gol | fermata sul 2-2 la Fiorentina

(Di domenica 27 agosto 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Lasi mangia le mani e iltorna a casa con un punto: 2-2 il finale del “Franchi” dove i viola si trovavano avanti per 2-0 e in pieno controllo di gara al momento dell'intervallo. Brava la squadra giallorossa a crederci e soprattutto perfetta la strategia di D'Aversa nella ripresa, con mosse azzeccate dalla panchina, fra le quali quella di Krstovic, autore del definitivo 2-2. Durano poco i viola che sono andati in difficoltà in particolar modo sugli esterni e quando Arthur ha finito l'ossigeno. Bene ancora una volta nel finale i salentini, che nella prima giornata avevano “ribaltato” la Lazio.Laè abile a indirizzare la partita sul binario a sè favorevole già nei primissimi minuti, come già era avvenuto al debutto contro il Genoa, con Nico Gonzalez che esattamente come a Marassi è ...

