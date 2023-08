Il grande freddo del Sudafrica

Leggi su panorama

(Di domenica 27 agosto 2023) Il Paese più sviluppato, ma anche ad altissima conflittualità del continente, è in bilico tra crisi economica e delegittimazione politica. In attesa che nel 2024 le elezioni decidano il suo futuro. Mentre atterrano i boeing carichi di entusiasti vacanzieri dell’emisfero boreale, ilnel pieno inverno del suo scontento apparecchia perfino le cime più basse con una neve che così non si vedeva da decenni, uno spettacolo straordinario che allieta chi ha una casa calda in cui tornare; per tutti gli altri, la stramaggioranza che vive in povertà, è solo l’ennesima fonte di esasperazione rabbiosa resa bene da un termine afrikaans: gatvol. Si è «gatvol», frustrati per tutto, nella Nazione arcobaleno che a dicembre commemora il decimo anniversario della scomparsa dell’amato leader, Nelson Mandela. Si è gatvol per la disoccupazione al 33 per ...