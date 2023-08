Il gagliardetto del Napoli nella stagione 1960-61

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 27 agosto 2023)davvero infausta la-61 per ilculminata con la retrocessione amara in serie B. Nel corso del campionato sulla panchina partenopea si erano succeduti Amedeo Amadei, affiancato da Renato Cesarini quale Direttore Tecnico e poi Attila Sallustro nelle ultime due partite di campionato quando praticamente i giochi, per la retrocessione era già fatti. In quell’annata, la squadra partenopea, utilizzò unche, già dalla fine degli anni Cinquanta, era in dotazione della prima squadra. Un esemplare privo di stemma e con il ricamo in canottiglia della denominazione societaria e dell’annata. Questi gagliardetti avevano caratteristiche davvero inconfondibili sopratuttto negli accessori, come i pomelli dell’asta, ed erano realizzati come gli esemplari in uso negli anni Cinquanta da una ditta ...