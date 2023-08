Il Frosinone insiste per Gaetano | a breve nuovi colloqui

In serata e in nottatail maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord - Est ... Ancona, Bologna, Bari, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze,, Latina, Messina, Napoli, ...VENERDI' 25 AGOSTO 22.40 - L'Evertone si avvicina alla chiusura dell'affare per acquistare ... Contatti in corso con il Bordeaux ( LA SITUAZIONE ) 12.03 - Ilha chiuso il ritorno di ...13:20 26 Agosto Milan, il Fenerbahceper KrunicIl Fenerbahceper Rade Krunic. In ... 11:25 26 Agosto Accordo Juve -per Kaio Jorge - CM. ITSecondo quanto appreso da ...

Il Frosinone sorprende l'Atalanta. Allo Stirpe è 2-1 AGI - Agenzia Italia

Alla prima giornata, contro il Frosinone, è toccato a Juan Jesus affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa ...Alla prima giornata, contro il Frosinone, è toccato a Juan Jesus affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa ...