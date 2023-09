Il fallimento di Zelensky sui caccia | pochi e non operativi

(Di domenica 27 agosto 2023) L’ennesima tournée europea disi è conclusa. Il presidente ucraino ha portato a casa dei risultati buoni per la propaganda interna e per alzare il morale del suo esercito, oggi demotivato e stanco. Resta da vedere quanto saranno efficaci sul campo gli accordi da lui conclusi con gli alleati occidentali. Per adesso può dire ai suoi cittadini di aver ottenuto un successo di politica estera con la formale promessa di ottenere i jet da combattimento di standard NATO. Il problema è che ci vorranno delle settimane prima che arrivino e dei mesi prima che i piloti ucraini siano pronti a guidarli.e il giro dei fornitori La prima tappa del tour diè stata la Svezia il 19 agosto. Dal primo ministro Ulf Kristerssonha ottenuto la promessa di fornitura deiGripen, di fabbricazione svedese. Si ...

Le due versioni sulla controffensiva: avanza, è fallita Il Manifesto

La scomparsa di Prigozhin rafforza il Cremlino e chiarisce che l’alternativa può essere anche peggiore dell’attuale regime. Ma le buone notizie per Mosca non finiscono qui. L’allargamento dei Brics, ..."Non abbiamo mai visto nella storia così tante mine come in Ucraina. Ma Kiev sta guadagnando terreno" ha detto il segretario generale della Nato alla commissione esteri del Parlamento Europeo. L'ambas ...