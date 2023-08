Il ds dell' Union Berlino | ' Bonucci? Vedremo se arriva entro venerdì'

Il futuro di Leonardo Bonucci è ancora incerto. Con i campionati iniziati e il mercato vicino alla chiusura, il difensore non ha ancora detto sì a nessuno. Su di lui da tempo ci sono Lazio e Unione ......per i diritti civili aveva riattivato l'impeto riformista ed il concetto di ' more perfect' ... l'attuale regressione è predicata sul ripristino dei valori e'ordine simbolico "tradizionali" ,...Nella MLS in USA passano in trasferta il Philadelphia, Inter - Miami, Houston Dynamo e ... prima'intervallo un'autorete di Pascalau sblocca il punteggio quindi nella ripresa a segno Diao e D'...

Gosens nella storia dell’Union Berlino: doppietta alla prima da titolare in Bundesliga fcinter1908

Bonucci-Union Berlino: l'affare è saltato completamente Fino a qualche giorno fa, mancava poco all'ufficialità del trasferimento di Leonardo Bonucci all'Union Berlino. Tuttavia, quanto… Leggi ...Intervistato dal canale televisivo ZDF, Oliver Ruhnert, direttore sportivo dell'Union Berlino, ha parlato del possibile ingaggio di Leonardo Bonucci: "Confermo ...