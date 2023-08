Il Ct della Spagna Jorge Vilda critica Luis Rubiales per il suo comportamento “inappropriato”

(Di domenica 27 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore spagnolo, vincitoreCoppa del Mondo, hato il presidente sospesofederazione calcistica, definendo il momento in cui ha baciato il membrosquadra Jenni Hermoso “e inaccettabile”., presidenteFedercalcio spagnola (RFEF), è stata provvisoriamente sospesa dalla FIFA dopo aver baciato Hermoso sulle labbra mentre ritirava la sua medaglia dopo la vittoria finale per 1-0sull’Inghilterra a Sydney domenica scorsa. Hermoso ha sottolineato venerdì di non aver acconsentito al bacio e le conseguenze dell’incidente ...

Che impedisce al numero 1federazione di svolgere attività legate al calcio, a livello nazionale ed internazionale. Un altro colpo per Rubiales. Che deve cedere, per 90 giorni, la sua poltrona ...Lo workshop proposto dall'associazione sivigliana, oltre a tenersi nel ChiostroBiblioteca ... Sempre dalla, ma dalla Catalogna giiunge la compagnia comica de Los Galindos con " MDR, Morto ......il tasso di inflazione di Malta per luglio è stato leggermente più basso rispetto a quello...5%), Slovenia e Polonia (10,3%), mentre ii più bassi in Belgio (1,7%), Lussemburgo (2,0%) e(2,...

Hermoso e il bacio di Rubiales: "Non fu consensuale, mi sono sentita aggredita" Sky Sport

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.La Spagna femminile ha vinto la Coppa del Mondo, ma in questo momento quasi non interessa più a nessuno. Si parla solo del bacio del presidente della… Leggi ...