Il concetto di parità è distorsivo se non si coniuga con quello di equità che | tra l' altro | dovrebbe essere alla base di ogni sistema fiscale che si rispetti

(Di domenica 27 agosto 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il Fisco non ama le donne. Ma forse nemmeno chi le sposa. Da un’indagine di Banca d’Italia, che ha preso le mosse nel 2020, risulta, ad esempio, che le “detrazioni per coniuge a carico” incentivano il disimpegno femminile. E che i sostegni per pagare le rette dell’asilo, elargiti inal reddito, vengono meno proprio nel momento in cui le donne, dopo il congedo obbligatorio, rientrano a lavoro e ne avrebbero più bisogno. Per non parlare del gap retributivo che chi torna dmaternità subisce, senza la possibilità, almeno nel nostro Paese, di rifarsi lungo il resto della vita lavorativa. Ma se il Fisco non ci vede bene, anche noi in famiglia abbiamo qualche problema. Una lettrice mi scrive che «Oggi molte coppie conviventi dividono le spese in parti perfettamente uguali, con ...