(Di domenica 27 agosto 2023) I gol di Ferguson e Vlahovic hanno fissato sull'1-1 il risultato finale di. In mezzo un gol annullato ai bianconeri, dal Var per fuorigioco e un rigore reclamato invano dai rossoblù

Il Bologna ferma la Juventus: finisce 1-1 allo Stadium ilGiornale.it

Esordio amaro per la Juve che fa 1-1 in casa con il Bologna. Bene Vlahovic e Iling Jr dalla panchina, male Rabiot e il pacchetto difensivo.