“Il 2% del Pil per le spese militari è un impegno internazionale” | Zanda critica Schlein e apre il processo alla gestione del Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) “L’obiettivo del 2% del Pil per leè unformale dell’Italia. Un grande partito non annuncia di preferirne il rinvio al mantenimento della parola data“. A intervenire dalle pagine de la Repubblica è l’ex senatore del Partito democratico Luigi, con un un articolo a sua firma in cuiduramente la segretaria del Pd. Il riferimento di partenza èrisposta affermativa di Ellydomanda se fosse d’accordo sul rinvio di cinque anni dell’obiettivo del 2% del Pil per le, sul modello della decisione del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Quel “Sì” – venerdì scorso durante un’intervista pubblica all’iniziativa Fornaci Rosse a Vicenza – ...