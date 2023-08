I pericoli di un accesso Wi-Fi vulnerabile

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 27 agosto 2023) Accedere alla rete Wi-Fi di qualcun altro ha un valore commerciale. La forma più semplice e innocente (anche se non proprio corretta) è l’utilizzo della connessione di un vicino. Molto meno innocente è il furto di dati: in una rete domestica o aziendale, in genere i dispositivi vengono reciprocamente considerati affidabili. Ecco perché connettendosi al Wi-Fi di altre persone è facile rubare foto e documenti da altri dispositivi della rete. La situazione peggiora ulteriormente quando una rete Wi-Fi viene infiltrata per attività illegali, come spam o attacchi DDoS. Una volta rilevata una rete Wi-Fi, con un singolo exploit un malintenzionato può attaccare il router, un dispositivo domestico di archiviazione NAS (Network-Attached Storage), una telecamera di videosorveglianza o uno qualsiasi degli altri dispositivi più vulnerabili connessi a quella rete per poi utilizzarlo come server ...