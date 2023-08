I medici donna nella sanità pubblica sono la maggioranza | ma le percentuali si invertono tra i leader del settore

(Di domenica 27 agosto 2023) Il mondo dellaè trainato dalle donne, che rappresentano quasi il 70 per cento degli occupati in questo. Ma se si guarda alle posizioni diship nelle aziende sanitarie la presenza femminile nel nostro Paese si ferma al 20-30 per cento. (Getty Images) Per promuovere la parità di genere nell’accesso alla carriera apicale l’Associazione Donneinha ideato il Premio Leads, un riconoscimento per valorizzare i progetti migliori che favoriscono la crescita professionale femminile nel contesto sanitario. Leggi anche › Non più solo uomini al tavolo tecnico sul futuro della: la protesta viene ascoltata ...

Ad estrarre latra le lamiere contorte della sua vettura i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni ...l'infermiera si trova ricoverata in un centro attrezzato della capitale dove ila ...E' successo sul volo interno KBZ che aveva da poco lasciato lo scalo di Tachileik, in Myanmar. Improvvisamente la giovaneè entrata in travaglio: in assenza dia bordo decisivo è stato l'aiuto degli altri passeggeri. Alla fine è venuta alla luce una bambina La madre e il neonato sono stati successivamente ......per due settimane per curare un disturbo relativamente comune che colpisce negli Usa unasu ... Fino ad oggi per trattare la depressione post partum iusavano antidepressivi di vecchio tipo "...

Cosa sappiamo sul caso della donna che non riesce a trovare un ... Fanpage.it

Aveva prenotato una visita medica, ma il decesso era avvenuto poche ore prima. Il compagno: "Pensavo che l’Ausl evitasse da sola di sanzionare una tale assenza". .Il sostituto procuratore Marco Accolla ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna 62enne, N.L., che è deceduta lo ... con l’ipotesi di omicidio colposo, di due medici, un gastroenterologo e un ...