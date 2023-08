(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - "Ho visto la bimba sul cornicione. Le ho detto di stare ferma, di rientrare dentro. Ma lei non mi sentiva. A quel punto sono rimasto lì sotto fino a quando l'ho vista cadere e mi sono messo sulla traiettoria" e quando è"ho chiuso gli occhi eche andasse tutto per il meglio".Aguzzi, il 37enne che ieri a Torino hala piccola Frida, di 3 anni,dalpiano, ha raccontato ai giornalisti il suo gesto, uscito dall'ospedale dopo i controlli che non hanno evidenziato nessuna lesione. "Non l'ho presa al volo - ha spiegato - ho attutito il colpo con il petto e siamo caduti a terra entrambi". Qualche attimo di sbandamento poi il sollievo "quando ha iniziato a piangere". "L'impatto è stato forte, non riuscivo a respirare e ...

"Ho teso le braccia e sperato". Così Mattia ha salvato la bambina caduta dal quinto piano AGI - Agenzia Italia

