Highlights Italia-Giappone 42-21 | test match rugby maschile 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) Glidi, sfida valevole come ultimoprima dei Mondiali diin programma in Francia. Gli Azzurri battono 42-21 la formazione nipponica nell’ultimoprima di trasferirsi in vista dell’esordio iridato tra pochi giorni. Grande prestazione in particolar modo nel finale, con il premio di giocatore dell’incontro andato ad Ange Capuozzo. SportFace.