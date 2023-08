Guinness World Records | a Benevento una bruschetta lunga 72 metri

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 agosto 2023) Una72, che la farà entrare nel libro dei, è stata realizzata nella città didalla Coldiretti nell’ambito della kermesse “Città Spettacolo” che si concluderà il 30 agosto. Il taglio del bruschettone è stato effettuato dal sindaco diClemente Mastella insieme al direttore di Coldiretti Gerardo Dell’Orto. La megaera un “tricolore” composto dal verde (pesto di rucola), bianco (ricotta) e rosso (pomodorini), prodotti a km zero. La rassegna intanto si prepara al concerto di Gianni Morandi in programma per domani sera e a quello di Geolier per la serata successiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.