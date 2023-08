Guendouzi alla Lazio | ecco il rinforzo per Sarri

LAZIO MARSIGLIA- Manca solo l'ufficialità, ma sarebbe ormai fatta per il trasferimento di Matteodall' Olympique MarsigliaLazio . Il centrocampista francese sarà un importante rinforzo per la rosa di Sarri. LAZIO MARSIGLIA- Questi i dettagli de La Gazzetta dello ...Coda il colpo della Serie B, Punti chiave 13:06Lazio, ci siamoMatteo, centrocampista di proprietà del Marsiglia, è a un passo dal trasferimentoLazio. Le cifre Matteo, centrocampista di proprietà del Marsiglia, è a un passo dal trasferimentoLazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'accordo tra biancocelesti e ...

Guendouzi alla Lazio, ci siamo: il gesto del giocatore che lo avvicina a Sarri Corriere dello Sport

ma sarebbe ormai fatta per il trasferimento di Matteo Guendouzi dall’Olympique Marsiglia alla Lazio. Il centrocampista francese sarà un importante rinforzo per la rosa di Sarri. LAZIO MARSIGLIA ...Calciomercato Lazio, Guendouzi in arrivo: c’è una clausola particolare sul contratto del centrocampista francese Come riportato da Fabrizio Romano, sembra... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale ...