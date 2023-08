Green Day | in vendita la maglietta con la foto segnaletica di Trump per beneficienza

(Di domenica 27 agosto 2023)Day e Donald. Una band e un politico che hanno decisamente poco a che spartire tra loro. Di recente il gruppo statunitense ha lanciato un’iniziativa divertente. Ha deciso infatti di mettere inunacon lacon l’ex Presidente degli Stati Uniti, stampata sulla copertina di un loro vecchio album. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I Cheap Trick annunciano il nuovo album Meloni attacca Draghi: “Prima va a casa meglio è” Sex Pistols, John Lydon fa pace con la Regina: “Sono davvero orgoglioso di lei” Pantera: annunciate altre date per il tour europeo! Noel Gallagher ammette: ‘Non ricordo più i versi delle mie canzoni’ Rolling Stones: la band ha ...

Green Day: in arrivo il cofanetto per i 30 anni di "Dookie" Spettakolo.it

Per celebrare i 30 anni di "Dookie", i Green Day pubblicano un cofanetto speciale con demo, live e tanti gadgets.I Green Day per celebrare i tre decenni di uno degli album più influenti di tutti i tempi, Dookie, hanno annunciato Dookie 30th Anniversary Deluxe Edition in uscita il 29 settembre 2023. Il trio calif ...