Grandine a Uboldo | ancora danni al canile | “Tempesta devastante | aiutateci”

(Di domenica 27 agosto 2023)a Saronno, ma anche acon nuovial“Una luce fuori dal lager”. Che ora ha bisogno non solo di donazioni, ma anche di volontari per risollevarsi.La grandinata che si è abbattuta questa notte su Saronno ha causatoanche a. In particolare, alda ...

... pesantemente danneggiati dallaNon solo Gerenzano, il maltempo ha colpito pesantemente anche Turate, Rovello Porro, Rovellasca nel Comasco e Saronno, Cislago,, Origgio e Caronno ...COME AIUTARE IL 'RIFUGIO DI RAFFO' Per spedire: Associazione Una luce fuori dal lager Via caduti della liberazione 123(VA) Per donare: Associazione Una luce fuori dal lager iban : IT 16 V ...... disastrate da pioggia,e vento tanto da mettere a rischio la riapertura nel mese ... I DANNI DEL MALTEMPO NEL SARONNESE I primi cittadini di Gerenzano, Cislago, Caronno Pertusella,, ...

Grandine a Uboldo, ancora danni al canile: "Tempesta devastante ... Il Notiziario

I sindaci del Saronnese chiedono alla Regione interventi urgenti ed efficaci per i danni da maltempo e si dicono pronti a dimettersi se inascoltati. E’ ...