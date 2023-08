Grande Fratello | spuntano gli esclusi | dai volti di Uomini e Donne a un noto attore

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 agosto 2023) Manca poco all’inizio dele il cast è già pronto ad entrare in casa. I nomi sono stati svelati in questi giorni, ma si attendono altre conferme nelle prossime settimane. Nel frattempo però emerge la lista deglidi lusso, ovvero di coloro che avrebbero ricevuto un secco “no” alla loro candidatura.principalmente idi: si contano addirittura tre ex tronisti e uncavaliere. Porte chiuse anche per undi “Vivere”.: fuori quattrodiLa selezione dei vipponi delsembra aver seguito un criterio piuttosto ...