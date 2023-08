Gp Olanda | vince Verstappen davanti ad Alonso | Sainz quinto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Maxsu Red Bull ha vinto il Gran Premio didi F1 consolidando il primato nel Mondiale. Secondo posto per la Aston Martin di Fernando, terza la Alpine di Pierre Gasly grazie a una penalità inflitta alla Red Bull di Sergio Perez.Carlossu Ferrari, ritirato Charles Leclerc. Perè la nona vittoria consecutiva in una singola stagione, eguagliato il record di Sebastian Vettel. La gara è stata falcidiata fin dall'inizio dalla pioggia caduta a più riprese sul circuito olandese. A causa di una serie di incidenti, tra cui quello del cinese Zhou su Alfa Romeo, i commissari hanno interrotto la gara al 65 giro facendo riprendere poi la corsa dopo oltre mezzora.è stato sempre in controllo tranne in avvio, ...