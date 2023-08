GP Olanda | Vasseur | “Gara caotica | spero che a Monza ci siano miglioramenti”

(Di domenica 27 agosto 2023) “E’ stato un weekend caotico un po’ per tutti, Leclerc ha danneggiato l’ala della macchina e il fondo nel contatto con Piastri. Ci aspettavamo una bandiera rossa che non è arrivata e alla fine era meglio fermarsi. Carlos invece ha fatto una buonaarrivando quinto riuscendo a tenere dietro sia Hamilton che Norris”. Il team principal della Ferrari Fredericha commentato così ai microfoni di Sky il deludente GP d’per la scuderia di Maranello culminato con il quinto posto Sainz e il ritiro di Leclerc. “Per quanto riguarda– continuadi poter fare meglio perché il tracciato è totalmente diverso, ma tutti hanno avuti alti e bassi tra i vari team. Charles ieri poteva fare bene in qualifica, i margini sono così ristretti che si può passare dal secondo ...

In casa Ferrari nuova delusione per Leclerc, Sainz chiude quinto Sullo stesso argomento: La Ferrari lavora per il futuro, macrede che le Rosse miglioreranno già in questa stagione La ...Aveva cominciato il team manager in persona, Frederic, "Mister un passo avanti", che in un'intervista alla Gazzetta aveva ammesso quello che tutti avevano già capito. La verità incontestabile ...LA ROSSA CHE VERRÀ Spiega:" L'auto per il prossimo campionato sarà molto diversa da quella ... PROSSIMI APPUNTAMENTI Dopo il GP Belgio (30 luglio 2023) il Circus si sposta in(27 agosto) ...

VASSEUR: “WEEKEND CAOTICO PER TUTTI” Il team principal ... Carlos Sainz ha chiuso al 5° posto il GP d’Olanda. Lo spagnolo è riuscito a difendere nella parte finale la posizione su Hamilton, nonostante ...Sul circuito di casa Max, parte, come al solito, dalla pole, Le Rosse in difficoltà: Sainz al via dalla sesta posizione, Leclerc dalla nona ...