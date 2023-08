GP Olanda | Gasly | “Ho dato il massimo | fantastico tornare sul podio”

(Di domenica 27 agosto 2023) Un entusiasta Pierreha commentato nel post gara il terzo posto ottenuto nel GP di: “Hoilper tenermi dietro Perez, èsul. Una gara davvero fantastica. Non è stata certamente semplice, così come l’inizio della nostra stagione. È grandiosoa correre e ottenere uncome quello di oggi. Ho cercato di spingere il più possibile per tenermi dietro Perez penalizzato di cinque secondi. Una risultato che dà una grande soddisfazione a me e a tutto il team”. SportFace.

Il pilota della Red Bull vince un'altra volta, è la nona di fila, dopo una gara segnata dalla pioggia e dalle sorprese. Sul podio anche Alonso e. In casa Ferrari nuova delusione per Leclerc, Sainz chiude quinto Sullo stesso argomento: La Ferrari lavora per il futuro, ma Vasseur crede che le Rosse miglioreranno già in questa stagione La ......of the Day - Fernando Alonso è stato eletto il 'Driver of the Day' dell'ultimo Gran Premio d',... L'iberico si è lasciato alle spalle la Alpine di Pierre, con cui tra l'altro ha avuto una ...Balzo in avanti in classifica per Pierre, ora 10° davanti a Ocon. Bene anche Albon che porta ... La classifica Piloti dopo il GP d'

GP Olanda, incontenibile Verstappen! Battuti Alonso e Gasly. Ferrari, Sainz 5° e Leclerc ritirato La Gazzetta dello Sport

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Sempre Max Verstappen. Il pilota della Red Bull vince anche davanti al suo pubblico, aggiudicandosi un rocambolesco Gran Premio d’Olanda, interrotto al 64esimo dei 72 ...F1 GP Olanda Ferrari - Si corre il GP d’Olanda a Zandvoort. C’è molto vento e non piove, ma i nuvloni sono in agguato. La temperatura dell’aria è di 18°, quella della pista di 30°.Partenza. Al via si ...