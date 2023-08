GP di Zandvoort | la diretta | Zhou incidente | piove forte | gara sospesa con bandiera rossa Si riparte tra 20'

(Di domenica 27 agosto 2023) Continua are, ma il pubblico imperterrito sulle tribune balla al suono della musica house che ha accompagnato da 3 giorni il weekend olandeseTutte le monoposto sono rientrate in corsia box...

Segui qui la nostratestuale e il live timing aggiornato giro per giro. Luogo:14:43 Debutto in F.1 per Liam Lawson Ricordiamo che a questa gara non partecuperà Daniel Ricciardo , ...Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito didove alle 15:00 inizierà il Gran Premio d'Olanda. Davanti a tutti scatterà la Red Bull di ......Chi ferma Verstappen Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben ritrovati all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d'Olanda di F1. Ail beniamino Max ...

F1 GP Olanda, la gara in diretta LIVE:nubifragio a Zandvoort, gara sospesa Sport Fanpage

Hamilton si libera di Ocon e va ottavo 58° giro - Battaglia tra Sainz e Gasly che si difende bene alla prima curva Gasly viaggia forte e raggiunge Sainz, battaglia tra Albon e Russell ...