GP di Zandvoort | la diretta | Verstappen torna leader davanti a Perez | Alonso e Gasly Sainz 5° con la Ferrari

(Di domenica 27 agosto 2023) 14° giro - Dopo il caos delle soste13° giro -rientra ai box per montare le gomme slick, sosta fatta in ritardo per il messicano e ne trae vantaggioche va in prima...

Segui qui la nostratestuale e il live timing aggiornato giro per giro. Luogo:14:43 Debutto in F.1 per Liam Lawson Ricordiamo che a questa gara non partecuperà Daniel Ricciardo , ...Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito didove alle 15:00 inizierà il Gran Premio d'Olanda. Davanti a tutti scatterà la Red Bull di ......Chi ferma Verstappen Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben ritrovati all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d'Olanda di F1. Ail beniamino Max ...

F1 GP Olanda, la gara in diretta LIVE: la pioggia improvvisa stravolge tutto, Verstappen e Perez al comando. Disastro ... Fanpage.it

4° giro - Ai box Norris e Hamilton che montano le gomme rain Perez con le intermedie supera Russell e Norris che hanno ancora le slick e va in testa Il pit-stop di Leclerc è ...Ha vinto le ultime otto corse, in totale ha fatto suoi dieci Gran Premi dei dodici disputati. Gli altri due successi sono andati al suo compagno in Red Bull, Sergio Perez, che sta attraversando ...