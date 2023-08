Golf | Tour Championship 2023 | Hovland stacca gli avversari al terzo giro

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) Il norvegese Viktorvola in vetta al, evento finale della stagione Pga, che si tiene all’East LakeCourse. Per lui – che partiva da -8 – c’è unda -4 (66 colpi), che vale il -20 complessivo.ti nettamente gli altri rivali. Xander Schauffele con un -2(68) scala tre posizioni e si porta al secondo posto con lo score di -14. Keegan Bradley èa -13, mentre Collin Morikawa – in vantaggio dopo i primi due round – paga una giornata negativa sul +3(73) che lo vede scendere a -13. Quinto posto per Wyndham Clark (-11). Male Jon Rahm e Scottie Scheffler che chiudono ilrispettivamente a +1 e a +3, con lo score totale di ...