Golf | sorpresa Clements in Repubblica Ceca | l’inglese vince il torneo 11° Edoardo Molinari

(Di domenica 27 agosto 2023) Nel D+D Real Czech Masters inarriva ala vittoria delTodd. A Pragasi aggiudica il penultimodi qualificazione alla Ryder Cup di Roma con un ultimo giro bogey free in 63 (-9), avvalorato da nove birdie, su un totale di 266 (65 69 69 63, -22) colpi. Sconfitto in volata il suo connazionale Matt Wallace, secondo con 267 (-21) davanti al danese Nicolai Hojgaard, terzo con 270 (-18). Quarto posto condiviso da sei atleti con 271 (-17), tra questi anche lo scozzese Robert MacIntyre, che ormai è certo di un posto nella compagine del Vecchio Continente, alla prossima Ryder Cup, guidata da Luke Donald. Il migliore degli azzurri all’AlbatrossResort (par 72) è...

ROMA, 27 AGO – L'inglese Todd Clements ha vinto a sorpresa, in Repubblica Ceca, il D+D Real Czech Masters, penultimo torneo di qualificazione, per i giocatori europei, alla Ryder Cup di Roma. A Praga, ...