Gli amici delle vacanze 2 | Clay Tarver | “Un possibile terzo capitolo? Magari a Roma”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 agosto 2023) Steve Buscemi, l'umorismo di John Cena, gli Anni 90: la nostra intervista al regista, che ci ha raccontato com'è stato girare Gli2. In streaming su Disney+. Noi da, invasi dalle insistenti zanzare,dal Texas. Fusi orari diversi, lo stesso caldo sole che entra dalla finestra. Un climax ideale per parlare de Gli2, sequel rilasciato, sempre su Disney+, a due anni di stanza dalla prima avventura. Un sequel, come spiega il regista, in cui l'avventura prende il sopravvento, senza però scordare l'umorismo e il buon umore, avallato dall'ottima performance di John Cena, che torna protagonista insieme a Meredith Hagner, Lil Rel Howery e Yvonne ...