(Di domenica 27 agosto 2023) Proseguono le indagini sull’omicidio die il piccolo Thiago che portava in grembo. Gli inquirenti hanno scoperto che Alessandroaveva fatto diversesul web sue nascondere il cadavere della fidanzata già alcuni giorni prima di ucciderla con 39 coltellate. L’ex barman più volte ha negato la premeditazione dell’omicidio.riporta Il Giorno, dagli ultimi sviluppianalisi degli investigatori è emerso che il 30enne ha cercato informazioni non solo «un essere umano conper topi», ma anche «una donna incinta con il» e «avvelenare ...

Proseguono le indagini sull'omicidio die il piccolo Thiago che portava in grembo. Gli inquirenti hanno scoperto che Alessandro Impagnatiello aveva fatto diverse ricerche sul web su come uccidere e nascondere il cadavere ...Sono trascorsi alcuni mesi dalla morte die del piccolo Thiago , il bimbo che la 29enne portava in grembo, eppure continuano a emergere dettagli inquientanti circa la terribile vicenda. Dettagli che dimostrano quanto ...Ultimamente la conduttrice è stata travolta da qualche polemica dopo le parole r ivolte verso Alessandro Impagnatiello , il ragazzo colpevole di aver ucciso la compagnaincinta del ...

Giulia Tramontano, la nuova scoperta sulle ricerche di Impagnatiello: «Come uccidere un feto col veleno» Open

Frasi agghiaccianti. Prima di uccidere Giulia Tramontano e Thiago, il bimbo che portava in grembo, il presunto assassino Alessandro Impagnatiello aveva affidato al web le sue intenzioni malvagie.“Sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza e della prevenzione ma anche temi di carattere culturale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando degli stupri avvenuti ...