Giro di Germania 2023 | de Klejn vince l’ultima Van Wilder conquista la classifica

(Di domenica 27 agosto 2023) Arvid deha vinto la quarta e ultima tappa deldi. L’olandese si è imposto in maniera perentoria sul traguardo di Brema dopo 176 km completamente pianeggianti. L’alfiere del Tudor Pro Cycling Team ha trionfato in volata, riuscendo ad avere la meglio nei confronti dei tedeschi Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e Marius Mayrhofer (Team dsm-firmenich). Da annotare l’ottavo posto di Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Il 29enne nativo di Herveld hato il nono successo da professionista, addirittura il quarto stagionale dopo la Milano-Torino, la terza tappa del Boucles de la Mayenne e la terza frazione dello ZLM Tour. Il belga Ilan vanhato lagenerale. L’alfiere della Soudal-Quick Step si è imposto con 11 ...

... coinvolgendo circa 350 fornitori per und'affari complessivo di oltre 2 miliardi di euro". ... In forte crescita le esportazioni verso, Francia e Polonia, primi tre mercati di riferimento. ...La sorella lo prendeva in, gli ricordava che in quelle stesse settimane a Yourmoth c'era ... Laè il nostro oriente formato continentale. Siete Indiani pure voi, buttate tutto dentro il ...... Belgio (4), Spagna (3), Paesi Bassi e Stati Uniti (2); Australia, Bahrain, Gran Bretagna,,... Roglic (vincitore deld'Italia 2023) e il danese Vingegaard, dominatore degli ultimi due Tour.

VIDEO: Highlights Tappa 2 Giro di Germania 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Allagamenti ed edifici danneggiati: dichiarato lo stato di calamità Una forte tempesta con piogge intense e grandine ha colpito la Baviera, nel sud della Germania, sabato 26 agosto, allagando strade e ...'Benjamin Pavard non farà parte della squadra del Bayern oggi contro l'Augsburg'. Dopo le voci rimbalzate dalla Germania, anche Fabrizio Romano conferma la mancata convocazione del francese per l'immi ...