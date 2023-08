Giorgio Armani grande protagonista al Festival del Cinema

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Mentre Carlo Pignatelli ha messo la sua firma sulle nozze più social dell'estate, quelle tra Fabio Sica e la beauty influencer da migliaia di follower Adriana Spink (il brand italiano ha creato l'abito scelto dallo sposo, un mezzo tight con ampi revers a lancia e tasche a raggiera, completato da accessori in diamantina composé personalizzati da piercing in cristallo), Madonna è atterrata a Lisbona con i figli e il compagno per festeggiare in famiglia il suo 65mo compleanno fasciata in una creazione di Francesco Scognamiglio (altro italiano). Il couturier partenopeo ha creato appositamente per lei un abito avvolgente, realizzato in voile con decori di perle, di pietre e di Swarovski. Una seconda pelle lussuosa e abbagliante che lasciava intravedere il bustier nero scollato a cuore, anch'esso percorso da decori e applicazioni. Quella tra Madonna e Scognamiglio è una lunga lieson di stile ...