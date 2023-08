Ginnastica ritmica | l’Italia festeggia una medaglia ai Mondiali! Farfalle di bronzo con i 5 cerchi dopo il pass olimpico

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023)ha concluso la propria avventura ai Mondiali 2023 dicon una belladi. Lesi sono distinte nella Finale di Specialità con i cinque(prova non presente alle Olimpiadi) e sono riuscite a guadagnarsi il terzo gradino del podio con il punteggio di 35.850 (19.500 il D Score, 7.550 per l’esecuzione, 8.350 per la parte artistica). Le ragazze di Emanuela Maccarani non sono riuscite a difendere il titolo che avevano conquistato lo scorso anno a Sòfia, guadagnando il sesto alloro nel singolo apparato nelle ultime sette edizioni della rassegna iridate.era reduce dal quarto posto nel concorso generale individuale, unica gara presente alle Olimpiadi, ma il risultato di venerdì sera aveva permesso ...