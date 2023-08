Gf Vip 7 | Nikita Pelizon replica alle critiche dopo la discussa proposta di legge sui taxi gratis all’uscita dei locali | “Evitiamo polemiche | per me l’importante è…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 27 agosto 2023) Ieriè stata intervistata da Giada Di Miceli all’interno del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo singolo estivo, Mojito, e del video “super colorato”. La conduttrice ha cercato di incalzarla chiedendole della presenza del suo ex Matteo Diamante nel videoclip, maha preferito glissare: Sì nel video ci sono anche i miei capelli bellissimi oltre a Matteo. Il mio video è super colorato, super estivo, ti dico che hanno duettato anche tantissimi angels. Successivamenteha raccontato delladisuidei: A ...