Getafe – Alaves – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 agosto 2023) L’cercherà di ottenere due vittorie su due nella massima serie spagnola quando lunedì 28 agosto sera si recherà al Coliseum Alfonso Perez per affrontare il. Gli ospiti arriveranno a questa partita dopo la vittoria per 4-3 sul Siviglia, mentre ilha subito una sconfitta per 3-0 contro il Girona nella sua seconda partita della nuova campagna. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha aperto la stagione con un impressionante pareggio senza reti in casa del Barcellona, ma non è stato in grado di costruire su quel risultato, subendo una sconfitta di tre gol a Girona l’ultima volta. La squadra di ...