Generale Vannacci in politica? È nato un movimento | chi lo guida

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Continua a fare discutere il caso deldopo l'uscita del suo libro e dopo aver cancellato la partecipazione alla kermessea La piazza. Scende ora in campo il tenente colonnello in pensione Fabio Filomeni, incursore dei corpi speciali del 9° reggimento d'assalto Col Moschin, che oggi a Lamezia annuncerà la nascita delculturale «il mondo al contrario». L'ex militare, con diversi missioni nel curriculum dall'Africa al Medio Oriente, aveva pubblicato un libro dal titolo “Morire per la?” dove parlava della sua esperienza e del discutibile “modus operandi” della. Andando sul sito ilmondoalcontrario.net si legge nella home che l'obiettivo delè quello di «rimettere al centro la normalità della libertà» sottolineando che ...