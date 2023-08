Garcia | “Potevamo fare il terzo gol | avete visto Osimhen Natan | lo vedrete presto”

(Di domenica 27 agosto 2023) Rudi, l’allenatore del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sulla recente vittoria contro il Sassuolo in Serie A. Ha elogiato le prestazioni di, Raspadori e Kvaratskhelia, e ha parlato delle aspettative pere Juan Jesus. Napoli-Sassuolo. Dopo una vittoria convincente per 2-0 contro il Sassuolo, l’allenatore del Napoli, Rudi, ha condiviso i suoi pensieri su vari aspetti della squadra in un’intervista esclusiva con DAZN.: Un Grande Attaccante per la Squadra “uscito arrabbiato? Ha tutte le ragioni per esserlo,” ha detto. “Abbiamo vinto, abbiamo 6 punti, ma sul piano offensivo dovevamomeglio.” Ha elogiatoper la sua generosità nel lasciare il rigore a Raspadori, ...

Da Osimhen al ruolo di Raspadori, passando per la situazione difensori centrali, queste le parole di: Osimhen ha ragione ad essere arrabbiato a fine gara perchèfare ancora meglio, ...Commenta per primo Rudi, tecnico del Napoli, ha commentato così la vittoria per 2 - 0 contro il Sassuolo ai microfoni ... non abbiamo preso gol, abbiamo giocato bene, mafare meglio ...Rudi, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo Rudi, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni: "Osimhen Ha ragione. Il problema nostro non era la vittoria ...

Napoli, Garcia: "Potevamo essere più precisi nei tiri. Raspadori può ... TUTTO mercato WEB

«Ai calciatori ho detto: un giorno che sarete stanchi, abbassate la testa e guardate il tricolore. È una spinta, un onore: vogliamo difenderlo al meglio, come fatto nelle prime ...Rudi Garcia ha commentato i tre punti conquistati al Maradona contro il Sassuolo in conferenza stampa. Dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha ...