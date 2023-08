Garcia | “Osimhen è uscito arrabbiato? Ha ragione | potevamo fare di meglio in difesa”

inizialmente manda in campo assieme Politano e Raspadori e tiene in panchina Kvaratskhelia ... Il Napoli trova il gol del vantaggio al 16' con un calcio di rigore trasformato dae ...7 : terzo gol in due partite, ha iniziato bene. Oggi segna su rigore e il secondo decide di ...7 : bisognava cambiare i primi 20 minuti, l'approccio alla gara rispetto al match di ...Kvaratskhelia),, Raspadori. All.. SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca (16' s.t. Racic), Lopez; Bajrami (31' s.t. Thorstvedt), Henrique; Laurienté ...

Rudi Garcia a Dazn: "Gesto bellissimo di Osimhen, Raspadori e Kvartskhelia ci daranno tante occasioni. Su Natan..." CalcioNapoli24

Il Napoli raggiunge Milan e Verona a punteggio pieno in testa alla classifica. I campioni d'Italia hanno battuto per 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Neroverdi rimasti in 10 d ...Buona la prima del Napoli di Rudi Garcia al Maradona, col tecnico francese che può ... Se non inquadri la porta non fai gol, è giusto che Osimhen si sia innervosito nel finale. Dal 30' al 45' abbiamo ...