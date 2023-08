Garcia | «Natan ha bisogno di tempo | dovevo scegliere tra Juan Jesus e Ostigard»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Sassuolo. Immagine dell’immediato post-partita, Osimhen uscito arrabbiato. «Ha ragione totalmente ragione. Abbiamo sofferto quasi niente, niente gol subiti, però possiamo fare meglio sul piano offensivo e forse anche terzo gol. Per fare pià gol serve prendere la porta, il grande problema di stasera neanche il 20% dei tiri non è stato nello specchio della porta. Se non inquadri, non fai gol».. «hadiè appena arrivato, p giovane, è arrivato dal Brasile, non parla la lingua. Ora è meno timido che all’inizio, ma diamogli. Avevo due opzioni,alla fine ho ...