Garcia | «Natan è giovane | è appena arrivato | non parla la lingua | ora è meno timido»

(Di domenica 27 agosto 2023) Garcia a Dazn ha analizzato la vittoria per 2-0 sul Sassuolo e ha risposto alla domanda su Natan che è rimasto in panchina per la seconda partita consecutiva. Ha detto che avrebbe dovuto scegliere tra Juan Jesus e Ostigard, quindi al momento Natan è il quarto difensore centrale. «Natan ha bisogno di tempo, è arrivato dal Brasile, non conosce la Serie A. Ora è più pronto che all'inizio, ma diamogli tempo. Avevo due opzioni, Ostigard e Juan Jesus alla fine ho scelto l'esperienza di Juan. Ha risposto bene alle mie richieste, sono contento per lui, è un giocatore di qualità, è un leader di questa squadra riconosciuto come tale».

Il Napoli raggiunge Milan e Verona a punteggio pieno in testa alla classifica. I campioni d'Italia hanno battuto per 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Neroverdi rimasti in 10 d ...Il tecnico a Dazn sul difensore brasiliano Natan che avrebbe dovuto sostituire Kim e per ora è in panchina: «Diamogli tempo» ...