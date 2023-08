Gara tra amatori nel Mugello | muore un motociclista

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - Unale veneto di 52 anni è morto in un incidente sulla pista toscana del. Il centauro si è scontrato con altri due partecipanti alla "Promo racing cup 2023", gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana). L'impatto è avvenuto nel tratto finale del rettilineo principale della pista durante la corsa "1000 avanzata", quando mancavano solo tre giri alla fine. Immediati i soccorsi dei sanitari che hanno tentato di rianimare il pilota veneto mentre lo trasportavano in ambulanza al centro medico del circuito. Lì, però ne è stato constato il decesso. La Promo Racing ha annullato tutte le gare in programma. Gli altri due piloti coinvolti hanno riportato fratture multiple e sono ...

