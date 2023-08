Gaetano al Frosinone | affare fatto! Arriva un centrocampista?

(Di domenica 27 agosto 2023) Gianlucasi trasferisce al, club a cui il Napoli solo pochi giorni fa ha dato in prestito anche l’attaccante Cheddira. Notizie Calcio Napoli – L’asse Napoli-è caldissimo nelle ultime settimane. Tra queste due società c’è sempre stata grande sintonia. Il prestito di Zerbin, poi quello di Cheddira ed ora anche quello di. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport suin prestito al: “Per il resto, il trasferimento di Diego Demme all’Hertha è saltato all’ultima curva: ha rifiutato. Iltedesco, 31 anni e il contratto in scadenza nel 2024, è fuori rosa sin dalla vigilia della prima di campionato. A proposito della trasferta delloStirpe: Gianlucaandrà a giocare in prestito secco per ...

... esultanza gol Gianlucava in prestito secco per un anno al. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il trasferimento di Diego Demme all'Hertha è saltato all'...... dalla rotatoria di via Verona fino all'incrocio con via Roggerone; sulla carreggiata San Cataldo - Lecce dallo svincolo 'Stadio' alla rotatoria di via. E ancora in via donQuarta, ...... il Napoli ha messo in stand by la situazione legata al futuro di Gianlucache ora potrebbe ... Contatti in corso con il Bordeaux ( LA SITUAZIONE ) 12.03 - Ilha chiuso il ritorno di ...

Gaetano va in prestito secco per un anno al Frosinone (Corsport ... IlNapolista

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un focus sul mercato in uscita del Napoli. Il trasferimento di Demme all'Hertha è saltato all'ultima curva.Mentre i bollettini della Protezione Civile continuano a prevedere ondate di caldo da bollino rosso in provincia di Frosinone, con una temperatura percepita di 37 gradi, Prato di Campoli si trasforma.