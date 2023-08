Fr di m | Morgan senza freni | l' insulto scatena il caos VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 agosto 2023)litiga con qualcuno del pubblico durante uno spettacolo a Selinunte, in Sicilia, e la situazione sfugge ben presto di mano. Il cantante sabato 26 agosto si stava esibendo nella suggestiva cornice del Parco Archeologico per la lezione musicale "Battiato, segnali di vita e di arte" quando ha iniziato a battibeccare con alcuni spettatori. Ben presto Marco Castoldi, questo il suo vero nome, è passato agli insulti: "Ho dei sentimenti, cogl***i, non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez, vai a fare in c***", ha detto all'indirizzo di una persona in particolare, un climax che il pubblico - che il musicista sia fumantino è cosa nota - sottolineava con risatine e qualche gesto di approvazione. Poiha detto "fr*** di me***", sempre alla stessa persona, e il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e protestare ...