Formula1 | Verstappen non si ferma e vince in Olanda sotto il diluvio

(Di domenica 27 agosto 2023) Nona vittoria consecutiva per Max. Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di, Tredicesimo appuntamento del mondiale di F1 corsoil. Persi ...

Al giro 65 diluvia,si ferma montare le full wet. Sbatte Zhou, bandiera rossa. Si ... Lariparte domenica dal Gp d'Italia. 27 agosto 2023Si riparte: Max al comando Cinque giri di safety car, poi è ripartenza: nessun problema perche gestisce la prima posizione, si deve difendere Perez da Alonso così come Gasly da Sainz. Nei ...La Red Bull di Maxvince il Gran Premio d'Olanda. Seconda la Aston Martin di Fernando Alonso, terza la Alpine - Renault di Pierre Gasly. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz. . 27 agosto 2023

Il 26enne precede la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso e la Alpine del francese Pierre Gasly. Quarto posto per la Red Bull del messicano Sergio Perez e quinta piazza per lo spagnolo Carlos ...Con il nono successo consecutivo, Verstappen ha eguagliato il Vettel del 2013: a Monza avrà l'occasione di stabilire un nuovo primato assoluto, ma per ora vuole godersi la vittoria in casa ...