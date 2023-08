Formula 1 GP Olanda | bandiera rossa | incidente terribile per Zhou FOTO

Dopo lo spegnimento dei semafori del Gran Premio d', infatti, comincia a piovere in maniera importante, tanto da richiedere il montaggio delle gomme intermedie. Leclerc è tra i primi a ...Disastro Ferrari con Charles Leclerc al Gp didi F1. Il pilota monegasco è costretto al ritiro al giro 43, dopo una gara rovinata per diversi motivi. In primis, la vettura del classe 1997 è danneggiata da uno scontro con Piastri, ma c'è ...Succede di tutto in questa prima fase del GP d'. Prima la pioggia che scombina tutti i piani già dal primo giro, ora al giro 16 Logan Sargeant va a muro e termina così la sua gara. Dopo qualche istante viene entra in pista la safety car. Al ...

F1 GP Olanda, la gara in diretta LIVE:nubifragio a Zandvoort, gara sospesa Fanpage.it

Il weekend nero di Charles Leclerc si è concluso come peggio non poteva, ossia con un ritiro. Il pilota della Ferrari ha avuto un lievissimo contatto con Piastri nel corso del primo giro, in un ...Termina al 42/o giro il gran premio d'Olanda di Charles Lecerc costretto al ritiro con la sua Ferrari per un problema alla macchina. Al 17/o giro, incidente a Logan Sargeant, a muro all'uscita della 8 ...