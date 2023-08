Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce | le scelte degli allenatori

(Di domenica 27 agosto 2023) Ledimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata di Serie A.(4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura; Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Ledi Fiorentina - Lecce match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Fiorentina - Lecce, match ...FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano. ...Juventus - Bologna,JUVENTUS (3 - 5 - 2) : Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore : Allegri. BOLOGNA (4 - 2 ...

Le formazioni ufficiale di Juventus e Bologna scelte da Allegri e Thiago Motta. Fischio d'inizio ore 18:30 Dopo aver battuto l'Udinese nella prima giornata, la Juventus ospiterà il Bologna all'Allianz ...Federico Di Francesco, primo obiettivo di mercato del Palermo, è stato convocato dal Lecce per la sfida contro la Fiorentina ma non partirà dal primo minuto. D’altra parte, il club pugliese non ...