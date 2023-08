Follia in città | 23enne ucciso in strada | panico tra i passanti

Leggi su notizie

(Di domenica 27 agosto 2023) Tragedia inin questa domenica 27 agosto 2023. Un ragazzo di 23 anni è statoa colpi di fiocina intra i. Questa ultima domenica si è trasformata in tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona. Un ragazzo di 23 anni è statoa colpi di fiocina in pieno centro al culmine di una lite. Paura tra iche hanno assistito a questa tragedia. Un uomo è statoa colpi di fiocina – Notizie.com – © AnsaIl killer, grazie anche alle testimonianze, è stato identificato anche se, come riportato da La Repubblica, non fermato. Gli inquirenti sono alla ricerca della vettura con il quale l’uomo è riuscito a fuggire. Una tragedia che ha scosso i presenti e che difficilmente i testimoni di questo omicidio riusciranno a ...