Florida | sparatoria a Jacksonville

(Di domenica 27 agosto 2023). Un uomo è entrato in un negozio e ha ucciso tre persone prima di suicidarsi. Le autorità hanno riferito che l’odio razziale è il movente dell’ennesima strage nelle città americane.Ennesimanegli USA. Questa volta teatro della violenza armata è la città di, in

Quattro persone sono morte in unain un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in. L'aggressione è stata motivata da odio razziale, ha detto la polizia in una conferenza stampa, precisando che tre ...L'ultimadi massa avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Jacksonville, in, nel giorno del quinto anniversario di un'altra strage nella citt e nel giorno in cui migliaia di ...PUBBLICITÀ A Jacksonville, in, almeno tre persone sono state uccise da un killer che ha ... A Boston , 7 persone sono rimaste ferite in unaavvenuta durante un festival caraibico. ...

Usa, sparatoria in un negozio in Florida: quattro morti, ucciso l'assalitore | Strage spinta dall'odio razziale TGCOM

FLORIDA (USA) – Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. L’aggressione è stata motivata da odio razziale, ha detto la polizia ...L'assalto in Florida sarebbe motivato da odio razziale, mentre il movente di quello dell'Oklahoma è ancora la vaglio della polizia ...