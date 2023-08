Florida | il killer 21enne voleva fare strage all’università degli afroamericani L’ultima chiamata ai genitori col «verbo» razzista – Il video

(Di domenica 27 agosto 2023) Si chiama Ryan Christopher Palmer l’autore della sparatoria avvenuta ieri, 26 agosto, in un negozio di Jacksonville,, in cui hanno perso la vita tre persone. Una nuova pagina di ordinaria violenza negli Usa, l’ennesima, che avrebbe avuto come principale movente l’odio nei confronti. Il vero obiettivo di Palmer, è presto emerso infatti, eranel campus della Edward Waters University, una piccola università afroamericana storicamente frequentata dalla comunità nera a poca distanza dal negozio poi preso di mira. La sparatoria è avvenuta nel giorno del quinto anniversario di un’altrain città e nello stesso giorno in cui migliaia di persone avevano sfilato in corteo a Washington per celebrare i 60 anni dal celebre discorso «I have a dream» di ...

