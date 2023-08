Flavia Vento parla della truffa online | poi spiazza su Tom Cruise | ' ' Sono una donna | voglio essere corteggiata' '

(Di domenica 27 agosto 2023)torna are, ammettendo di essersi salvata per un pelo dal finto Tom. L’attore di Hollywood, se la vuole, deve corteggiarla.

Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque , ha aiutato tantissime persone': a parlare in questi termini di Barbara D'Urso è statain un'intervista al settimanale ...Tra i volti più noti del piccolo schermo è giusto parlare di, showgirl romana che negli ultimi anni si è resa celebre soprattutto per la sua castità ormai lunga dieci anni., al settimanale Mio , ha avuto modo di parlare anche dell'addio di ...Tra i volti noti del piccolo schermo una menzione particolare va fatta per. Quest'ultima, come ben sappiamo grande amante degli animali e molto religiosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Mio dove ha parlato anche di una terribile truffa ...

Flavia Vento parla della truffa online, poi spiazza su Tom Cruise ... ComingSoon.it

Flavia Vento torna a parlare della truffa online, ammettendo di essersi salvata per un pelo dal finto Tom Cruise. L’attore di Hollywood, se la vuole, deve corteggiarla.Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque, ha aiutato tantissime persone”: a parlare in questi termini di Barbara D'Urso è stata Flavia Vento in un'intervista al settimanale Mio.